Vanessa de la Torre llamó a Marulanda para hablar —en Caracol Radio— del caso de los militares retirados colombianos involucrados en el asesinato del presidente de Haití, pues desde la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore) han pedido que no los estigmaticen por este caso que ha conmocionado al mundo.

El coronel retirado estaba diciendo que en la asociación que dirigen no están todas las personas que fueron militares y que tampoco se puede tener control de lo que hacen o dejan de hacer las personas que ya acabaron con su vida militar.

De la Torre entonces preguntó si alguno de los exmiembros de las Fuerzas Militares de Colombia capturados por el magnicidio del mandatario Jovenel Moïse pertenecía a Acore a lo que Marulanda respondió:

“Pero eso es lo que he tratado de explicar, Acore es una asociación de oficiales. ¿Usted distingue entre un oficial, un suboficial o un soldado? Veo que no. No tienen nada que ver con Acore. La asociación es solamente de oficiales y ni siquiera de todos los oficiales. Somos 2.400 oficiales en retiro de unos 10.000 que deben existir en el país”.

(Lea también: “Lo investigaron por falsos positivos”: mujer de exmilitar detenido en Haití por asesinato)

La forma de contestar no le gustó a la periodista de Caracol Radio, que en seguida le pidió respeto y dijo que ella tenía derecho a preguntar.

Lee También

“Le voy a pedir, coronel, que respete un poquito la entrevista. Me da pena, pero yo no estoy haciendo nada distinto a hacer una pregunta. […] Le estamos preguntando porque Acore, hasta donde yo entiendo, es la organización que reúne a los exmilitares colombianos. Aquí nadie lo está acusando de nada; yo le estoy haciendo unas preguntas legítimas y yo sí le pido que respete la entrevista”, pronunció De la Torre.

El oficial retirado no replicó y continuó con la entrevista en Caracol Radio, medio que dio detalles del mercenario “mejor entrenado” que se capturó en Haití.

Fueron 26 colombianos y dos estadounidenses los que están involucrados en el homicidio. Según los norteamericanos, su propósito era “detener” al presidente, pero terminaron matándolo con 12 balazos.