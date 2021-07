Varios tuiteros, entre ellos el concejal Luis Carlos Leal (Alianza Verde) y el congresista Mauricio Toro, condenaron el hecho y resaltaron que es una muestra más de “que la discriminación sigue viva, en violencia física y en violencia simbólica”, razón por la que el trabajo por reivindicar los derechos esta población se mantiene como una prioridad.

Con el #NoMeQuitaranMisColores, decenas de usuarios de Twitter rechazan que hayan ensuciado la bandera con pintura blanca, además del discriminatorio mensaje que los desadaptados homofóbicos dejaron en una de las paredes: “Maricas fuera”.

El acto, según la firma que dejaron en uno de los escalones ubicados en la calle 89 con carrera Séptima, se lo atribuye el CRN (Comando Radical Nacionalista), un grupo neonazi que asesinó al joven Nicolás Gutiérrez en el 2013, según información de El Espectador.

La violencia simbólica que representa este hecho avivó las voces de varias personas en redes sociales, algunos de la comunidad LGBTI y otros más heterosexuales que entienden el sentido de la palabra respeto y tolerancia.

A continuación, algunas de las reacciones que dejó en Twitter el acto vandálico y discriminatorio contra la población LGBTI de Bogotá.

Digan lo que digan, a esta sociedad le falta mucho por aprender. Estos acto si son VIOLENTOS, no podemos permitir que la violencia contra las distintas formas de amar y pensar siga. Aún nos quedan muchas luchas, #NoMeQuitaranMisColores , unidos somos más fuertes. #LGBTI https://t.co/ClXedf0UP7

No son una simples escaleras, el mensaje está altamente cargado de homofobia y violencia simbólica.

Me siento feliz de no hacer parte de la gente de bien, estoy cansada de tanto grupo radical que se cree con el derecho y la autoridad moral de dañar a otros. Las personas LGTBIQ+, no deben ser maltratadas y mucho menos discriminadas. #NoMeQuitaranMisColores pic.twitter.com/nOW5PT2Doe

— SONIA MILENA ROJAS C (@MILENITA8804) July 18, 2021