Un adulto mayor, identificado como Ramón de Jesús Martínez Perea, de 75 años, resultó herido con arma traumática luego de sostener una discusión con el hermano de su nuera, Luis Carlos Buena Vidal, un destacado abogado de la ciudad.

El hecho de intolerancia ocurrió en el barrio Orientes de Callejas, ubicado en el norte de Valledupar, la tarde del miércoles 2 de octubre.

Según la denuncia expuesta por Rosner Martínez, hijo del adulto mayor, este fue a la vivienda de su nuera para solicitarle firmar los papeles del divorcio con su hijo. Sin embargo, llegó el abogado, “quien enfurecido presuntamente sacó un arma traumática del bolso que portaba y le propinó un disparo dejándolo herido”.

“Mi papá necesitaba hablar con mi esposa para saber los motivos por el cuál no se quiere divorciar, ya que tengo más de un año de no vivir con ella y no me quiere firmar el divorcio. También fue para entregarle una notificación que tengo el otro mes con ella para una conciliación en el ICBF ya que no tengo una comunicación con ella y duro varios días sin saber nada de mi hijo”, explicó Martínez.