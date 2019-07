green

En entrevista con la revista Semana, el comunicador antioqueño narró que su relación con Álvaro Uribe Vélez fue buena mientras el político fue gobernador de Antioquia.

Cuenta Arizmendi que mientras él vivía en Madrid, España, debido a amenazas de muerte que había recibido de las Farc, se reunió (con “cierta reticencia”, dice el periodista) con José Obdulio Gaviria, muy cercano a Uribe.

En dicha reunión, Gaviria le dijo que le traía un mensaje de Uribe, “que él se iba a lanzar para la reelección y que me pedía que lo apoyara”, dice el periodista, citado por Semana.

Ante esa propuesta, la respuesta de Arizmendi fue un no rotundo: “Le dije que no, y que me parecía un antecedente gravísimo porque después iba a querer la tercera, tal y como lo intentó”.

Luego, el comunicador le preguntó a Gaviria sobre cuánto tiempo querían permanecer en el poder, y la respuesta fue también contundente por parte de Gaviria: “Queremos gobernar 20 o 30 años”, y agregó una frase aún más preocupante, al comparar el periodo con el de un dictador: “(…) como lo hizo La Falange en España con Franco”.

Gaviria aseguró que un buen presidente debería ser reelegido cuantas veces fuera posible e incluso mencionó que la idea del partido era montar a ‘Uribito’ (Andrés Felipe Arias, hoy prisionero en EE. UU.) en el poder después de los periodos de Álvaro Uribe Vélez.