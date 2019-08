No obstante, dijo el ahora senador Álvaro Uribe en La W que la obra, que hoy es un orgullo para los paisas, se demoró porque cuando él dejó la gobernación para ser presidente “dijeron que no se iba a hacer el Túnel” y entonces hubo demandas por la cancelación del contrato.

Sin embargo, con Luis Alfredo Ramos como gobernador, antecesor de Sergio Fajardo en ese cargo, y Luis Pérez, sucesor de Fajardo, se pudo concretar.

Preguntando por los periodistas de la emisora por qué no mencionaba la labor de Fajardo como gobernador en esta obra, teniendo en cuenta que estuvo en el medio de Ramos y Pérez, el senador respondió que el excandidato presidencial no estaba de acuerdo con el Túnel de Oriente.

“Yo soy muy respetuoso del [ex] gobernador Fajardo, lo aprecio muchísimo, desde siempre, desde que él era un niño, y no voy a hacer juicios de valor. Lo cierto del caso es que [a Fajardo] no le gustaba la obra. Cuando hay la determinación de hacer la obra, pues todos esos problemas [por los que se demoró] se van resolviendo”, manifestó.