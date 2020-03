green

La universitaria se hizo viral en todo el país hace varios días, luego de que llorara durante una entrevista con Noticias Caracol porque la Universidad del Norte había cancelado las ceremonias de grado como medida preventiva por la llegada del coronavirus al país y decidido enviarles a sus estudiantes el diploma a domicilio.

“Oigan, después de todo tenían razón. Aunque siempre la soñé, no necesitaba una ceremonia. Estar con los míos fue suficiente y más después de todo esto”, reconoció la joven en su cuenta de Twitter.

Acto seguido, la recién graduada hizo una extensa reflexión en esa red social en la que le pidió a la gente que fuera más consciente del daño que le podría causar a otra persona con la manera como la critica o descalifica en las redes sociales.

Además, la mujer agradeció el apoyo que recibió de sus amigos, profesores, familiares y de muchas personas desconocidas que le escribieron en los últimos días para demostrarle que entendían su dolor y que les parecía injusta la forma como la trataron.

Estas fueron las publicaciones que ella hizo luego de celebrar su grado junto a su familia:

Oigan después de todo tenían razón! Aunque siempre la soñé, no necesitaba una ceremonia, estar con los míos fue suficiente y más después de todo esto. pic.twitter.com/brH9FfqA5o — marianna (@mariannagc1) March 14, 2020

Los invito a pensar que hay detras de lo que los medios nacionales nos muestran, a dudar, a investiga como suceden realmente las cosas antes de emitir juicios tan fuertes de personas que no conocemos. hoy fui yo, mañana pueden ser ustedes. Nadie esta exento de nada SOMOS HUMANOS. — marianna (@mariannagc1) March 14, 2020

Egoista? yo rompi en llanto al pensar en mis padres. Yo no soy una hija de papi y mami, ATERRICEN en la norte habemos muchos estudiantes como yo que junto a nuestras familias luchamos durante AÑOS por tener un titulo universitario. — marianna (@mariannagc1) March 14, 2020

Que no fui buena estudiante? Ayer me llamo mi decana, mi coordinadora de programa, profesores y compañeros a solidarisarse y a decirme que se sentian orgulloso de todo lo que demostre en mi vida academica y que Marianna no se definia por un video acomodado a beneficio de otros. — marianna (@mariannagc1) March 14, 2020

Lo importante es que mis papas tienen la satisfaccion que en un pais tan jodido como este, con un gobierno al que DEBERIAN DARLE TAN DURO COMO ME DIERON A MI, que un hijo sea profesional es una odisea. — marianna (@mariannagc1) March 14, 2020

En este pais ocurren mil cosas mas importantes que una pelada de 23 años, que claramente tiene mil cosas que aprender y mejorar, COMO TODOS. No se centren en mi o en mis errores, inviertan ese tiempo apoyando inciativas que generen cambios a la sociedad. — marianna (@mariannagc1) March 14, 2020

A quienes se disculparon a nombre de los que me dieron palo hasta decir no mas, GRACIAS POR DARME FUERZAS Y ANIMOS! y si amigos, en mayusculas. Ustedes me derrumbaron totalmente pero varios por aqui se encargaron de recordarme quien soy y lo que valgo. — marianna (@mariannagc1) March 14, 2020

Si muchos consideran que a mi me falta como profesional, lo respeto, pero a quienes me escribieron " ojala te mueras, tirate del puente, que te de coronavirus, vete a italia" a ustedes les falta como personas. — marianna (@mariannagc1) March 14, 2020

tengo mas de 50 animales a mi cargo y es mi deber mostrar en que invierto lo poco que recibimos e incentivar a la gente para que nos siga apoyando. Ojala TODOS me hubieran conocido de ese trabajo que dirijo de la mano de una de mis mejores amigas y 30 voluntarios que ADORO. — marianna (@mariannagc1) March 14, 2020

GRACIAS por saber opinar y dar consejos de manera respetuosa( oigan tengo 23 años, CLARO QUE NECESITO CONSEJOS Y MADURAR!!) si ustedes tienen ma experiencia que yo en algo, estare abierta a leerlos, pero con respeto. Gracias por ensearme que no se confia en todo el mundo. — marianna (@mariannagc1) March 14, 2020

Les deseo lo mejor del mundo incluso a quienes me tiraron piedras, que nunca queden en el ojo de gente cruel como ustedes. Mucha salud en estos tiempos, cuidense mucho. Hieran menos y sean/den mas de eso que piden en otros. — marianna (@mariannagc1) March 14, 2020