Pese a que este viernes, 17 de mayo, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional estaba citado a una sesión extraordinaria para nombrar un rector encargado, la sesión, que se realizó de manera virtual, se levantó sin tomar ninguna decisión.

De acuerdo con María Alejandra Rojas Ordóñez, designada por el presidente Gustavo Petro ante el CSU, no fue posible seguir con la sesión citada para las 8:00 a.m, de este viernes, por falta de quorum. “Se terminó por la decisión de retirarse de la sala del consejero Ignacio Mantilla, Diego Torres y Verónica Botero (esta última se había retirado para ingresar a una cita médica)”, indicó a través de su cuenta de X.

Sin embargo, Diego Torres Galindo, representante profesoral ante el CSU, dice que esta no fue la razón. “El profesor Víctor Moncayo, (represente del Consejo de Educación Superior), dijo que no necesitan mayoría absoluta de 5 votos porque había una vacancia. Nosotros definimos “abstención”, y dejamos en claro que el quorum no se rompía con nuestra ausencia. Verónica reingresó a la sesión y ustedes ya no estaban”, le respondía a través de la misma red social.