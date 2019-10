La medición de esa firma, contratada por La W y El Tiempo, pone en el último lugar a Hollman Morris, candidato de Gustavo Petro, con un porcentaje de 12,2 %.

En este nuevo sondeo, publicado por La W, Galán volvió a retomar el primer puesto de las preferencias, luego de que en la más reciente encuesta de la firma T&SE, Galán y López tuvieran un empate casi que absoluto.

En esa medición, el independiente obtuvo 22,3 %, mientras que la candidata de los verdes, logró un 22,1 %.

Guarumo, que consultó a 1.200 bogotanos, también les preguntó a los encuestados por cuál candidato nunca votaría. A esa pregunta, el 29,6 % dijo que no le darían su voto a Claudia López, mientras que el 29 % no votaría por Miguel Uribe Turbay; el 26,4 % no lo haría por Hollman Morris y por Carlos Fernando Galán no votarían el 5 %, de los consultados.

La gran sorpresa del sondeo contratado por La W y El Tiempo es el empate entre López y Uribe, que no están muy lejos de Galán.

Y es que en las últimas encuestas, el candidato de centro-derecha no subía del 20 %. Así lo reflejaron, por ejemplo, el más reciente sondeo Los Mosqueteros en el que Uribe Turbay quedó en el último lugar con un 14,1 % y el resultado que obtuvo en la medición Invamer, en la que sacó 18,3 %.

Lo que no es novedad en el sondeo Guarumo es que Galán siga encabezando la intención de voto por encima de López, que a principios de la carrera por la Alcaldía de Bogotá, era la gran favorita. Incluso, en una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, hecha en abril, la exsenadora sacó el 47 % de la intención de voto de los bogotanos.

Pero ya a finales Galán remontó y, desde la medición de Yanhass (publicada en septiembre), la primera en la que él superó a López, se ha mantenido como la primera opción de los capitalinos.

Esto refleja que esta última semana antes de las elecciones será decisiva para que los candidatos a remplazar a Enrique Peñalosa se ganen el voto de los bogotanos.

Ficha Técnica de Guarumo: