Continúa la racha de hurtos con sustancias químicas a extranjeros que por estos días visitan la ciudad durante la temporada decembrina. El suceso más reciente fue reportado por la emisora Blu Radio. De acuerdo con el medio, el ciudadano dominicano Dalfren Martínez fue víctima del robo de sus pertenencias bajo esta modalidad en el sitio en el que se estaba hospedando en el barrio Calazans, occidente de Medellín.

De acuerdo con Jesús Castellón, allegado a la familia de la víctima, Martínez contactó a través de la plataforma Tinder a una mujer. Según detalló Castellón, la mujer presuntamente oriunda de Medellín, donde encontraron al presunto asesino de Mariana Vargas, llegó el pasado fin de semana hasta el apartamento de Calazans para departir un rato con Martínez.

(Vea también: Cuatro homicidios se registraron durante la noche de Navidad en Itagüí y Medellín)

“La chica llega por medio de un Uber a la ubicación que él le da. Allí departen en el departamento porque la idea era salir un rato. Luego ella lo convence de que se queden en el apartamento tomando algo, antes de salir a la discoteca. Él accedió y solo recuerda lo que pasó hasta casi la 1:00 a.m. cuando se tomó un último trago”, comentó Castellón a Blu.

El allegado señaló que Martínez fue despertado al otro día por el dueño del alojamiento ya que la familia de Martínez lo había contactado pues llevaban un día sin saber de él.

“Él manifiesta que no se acuerda de nada. Cuando revisan el alojamiento ven que no aparece el televisor. Ahí se dan cuenta que a Dalfren lo robaron. Luego revisaron y se dieron cuenta que no aparecían 500 dólares, un iPhone 10, un iPhone 15 Pro Max así como otros elementos personales de él. También se llevaron las tarjetas y se gastaron como 700 dólares”, añadió Castellón.

(Lea también: Revelaron número de personas quemadas por pólvora en la celebración de Navidad en Medellín)

Finalmente el allegado se quejó de que la Policía, al llegar al lugar de los hechos ni siquiera llevó a Martínez a un hospital. Este fue remitido por sus propios medios al Hospital Pablo Tobón Uribe donde no se ha identificado la droga que le fue suministrada para cometer el hurto debido a la demora para llegar al centro médico, según dijo el allegado.

“Además nos tocó poner la denuncia virtual, porque, como se sabe, la Fiscalía no trabaja en estos días. Yo solo quiero alertar a la gente, porque el chance de recuperar las cosas es poco. Esta gente es una banda de profesionales en este tipo de hurtos”, alertó Castellón.

Una turista canadiense, identificada como Yu Chen Lin, denunció haber sido víctima de una estafa en Cartagena. Durante un paseo en coche por el centro histórico, acordó un precio de 100.000 pesos, pero le realizaron tres débitos a sus tarjetas de crédito en un establecimiento comercial, totalizando 3.723 dólares. A pesar de lograr cancelar una transacción, la turista expresó su pesar y mencionó que esta experiencia negativa podría arruinar por completo su percepción sobre Cartagena y sus vacaciones en el país.

La mujer relató que la persona a cargo del paseo le informó sobre problemas de conexión a Internet durante la transacción, aprovechando para realizar cobros excesivos. Tras la denuncia, la Policía de Cartagena inició una investigación por robo y estafa, identificando al cochero responsable. Cesáreo Buj Hernández, secretario del Interior de la ciudad, confirmó que se tomarán medidas legales para preservar la imagen de Cartagena.

La Asociación Cartagenera de Cocheros repudió el incidente y apartó al cochero involucrado, comprometiéndose a implementar acciones para prevenir riesgos similares en el futuro y resguardar la seguridad de los usuarios. Estas situaciones de estafa afectan la experiencia de los turistas y generan preocupación sobre la reputación de la ciudad como destino turístico.

