El accidente ocurrió este martes, en el sector conocido como Choloncito, en Cartagena, cuando los viajeros iban en una atracción turística conocida como la ‘dona’, informó Noticias Caracol.

Julián Casasbuenas, uno de los afectados, le contó a ese informativo que estaba con su hermano cuando la lancha se les fue encima de frente.

“A pesar de los gritos, hicieron caso omiso y nos impactaron”, le dijo la víctima del choque al informativo.

Casasbuenas denunció en ese medio que, a pesar de las serias consecuencias y de las lesiones sufridas, “no pasa nada” con su caso.

El hombre, hizo un inventario de todas las heridas que sufrió mientras trataba de disfrutar su viaje:

“[La lancha] me fracturó el maxilar superior, me quitó todos los dientes de la parte de arriba, me lesionó la muñeca, la pierna izquierda y el tobillo”.