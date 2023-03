Alfonso del Cristo Hilsaca Eljadue, conocido como el ‘Turco’ Hilsaca, lo manifestó en una denuncia que radicó en la Fiscalía, por injuria y calumnia, en contra de la expareja del hijo del primer mandatario, Daysuris Vásquez, quien en una entrevista aseguró que fue testigo de que Hilsaca entregó a Petro Burgos al menos $ 200 millones.

(En contexto: Exesposa de hijo de Petro lo acusó de recibir dudosos pagos de “más de $ 600 millones”)

“En ningún momento he realizado financiación de campañas electorales a la Presidencia ni de otra naturaleza al hoy presidente Gustavo Petro Urrego, como tampoco es correcto que haya entregado tales sumas de dinero a Nicolás Petro por conducto de terceros”, escribió Hilsaca en la denuncia que publicó Caracol Radio.

En el escrito, el empresario, que es un conocido financiador de campañas políticas en el Caribe, también cita la entrevista de Daysuris Vásquez, quien le dijo a Semana que, supuestamente, el ‘Turco’ Hilsaca le entregó al hijo del presidente “primero 200 y, como a los diez u ocho días, le entregó otros 200″. Incluso, aseguró que todo se hizo a través del hijo del empresario, Gabriel Hilsaca Acosta, quien habría visitado el apartamento de Petro y Vásquez en Barranquilla para dejarles el dinero en efectivo.

Lee También

Aunque Daysuris Vásquez dijo en la entrevista que ella no vio a Gabriel Hilsaca en su apartamento, justo cuando ella entraba al lugar un día de mayo de 2022, Nicolás Petro le preguntó si no se lo había cruzado saliendo. Luego, supuestamente, procedió a entregarle un bolso lleno de fajos de billetes de $ 50.000 que, según dice, sumaban $ 200 millones. Sin embargo, la mujer fue enfática en que ese dinero no entró a la campaña del presidente, sino que se lo quedó su hijo.

Oriundo de Mompox, el ‘Turco’ Hilsaca fue señalado como el posible conspirador detrás de un plan, en septiembre de 2015, para llenar de micrófonos el despacho del entonces vicefiscal Jorge Perdomo. Desde 2003 está en el radar de ese organismo por el asesinato de cuatro prostitutas en connivencia con las Autodefensas, entre otros crímenes para los que supuestamente se alió con paramilitares del Caribe. Hilsaca siempre se ha declarado inocente.

(Vea también: Gustavo Petro, duro con su hijo y su hermano; le pidió al fiscal Barbosa investigarlos)

Con su empresa AGM Ingenieros, Hilsaca ha firmado contratos con entidades de todo el país, sobre todo en el norte, para construir infraestructura eléctrica. Esta firma protagonizó un escándalo cuando le fueron adjudicados los contratos para la instalación del alumbrado público en San Salvador (capital del Salvador). También tiene hoteles y bares en Cartagena, empresas en el sector de las basuras, y ha estado en confrontaciones judiciales hace varios años con el alcalde de La Heroica, William Dau, que lo señala de corrupto.