Su cuenta de Twitter fue la plataforma que utilizó el gran arquitecto del acuerdo de paz para difundir sus palabras.

En la publicación, De la Calle consideró que la decisión de García de acabar con su vida podría considerarse como “un hermoso acto de dignidad”. Este es el mensaje completo:

La verdadera tragedia de Allan García: su suicidio puede ser prueba de inocencia o de culpabilidad. A veces la muerte no es el final de la tragedia. Pero en ambos casos fue un hermoso acto de dignidad

Horas más tarde, y ante los cientos de comentarios intentó explicarse un poco más:

Si es inocente, tiene cierta belleza oriental. La q como dice @wilcheschaux , le ha faltado a Fujimori. Es un sacrificio supremo. Pero el q no esté de acuerdo, fresco. Por q no hay palabra alguna que no desate ferocidad entre nosotros?

— Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) April 18, 2019