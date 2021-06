green

Tampoco se registraron grandes desordenes públicos durante el partido de la Selección Colombia, aunque en la localidad de Kennedy (suroccidente de Bogotá) —cerca del Portal de Las Américas— hubo jóvenes que dañaron varios semáforos del sector, según Blu Radio.

Asimismo, cera del Portal Suba, personas salieron después de que la Selección Colombia le ganará a Perú a atacar a la Policía con piedras, pero terminaron devolviéndose a sus casas, después de pocos minutos.

No obstante, la tranquilidad en Bogotá quedó evidenciada con el reporte de Transmilenio, que no registró afectaciones a buses ni estaciones, algo que no sucedía desde hace un mes, cuando comenzó el paro nacional, por el que se siguen convocando manifestaciones.

Aun así, el sistema de transporte mantiene 50 estaciones en diferentes sectores de la capital, porque no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad para brindarles el servicio a los usuarios.

Estaciones de Transmilenio cerradas en Las Américas

1. Patio Bonito

2. Biblioteca Tintal

3. Transversal 86

4. Mandalay

5. Av. Américas – Av. Boyacá

6. Marsella

7. Pradera

8. Distrito Grafiti

9. Puente Aranda

10. Carrera 43

11. Zona Industrial

12. CDS-Carrera 32

13. San Façon – kr 22

14. De la Sabana

Estaciones cerradas en la Caracas

15. Avenida Jiménez (por la Caracas)

16. Calle 72

17. Calle 76

18. Calle 19

19. Olaya

20. Socorro

21. Fucha

22. Hortúa

23. Hospital

24. Nariño

25. Quiroga

Estaciones cerradas en la NQS y extensión a Soacha

26. General Santander

27. Madelena

28. NQS calle 30 sur

29. Despensa

30. León XIII

31. Terreros

32. San Mateo

33. Bosa

Estaciones cerradas en la carrera 10, calle 6 y Eje Ambiental

34. Av. 1 de Mayo

35. Policarpa

36. San Bernardo

37. San Victorino

38. Las Nieves

49. San Diego

40. Country Sur

41.Guatoque- Veraguas

42. Tigua-San José

43. Museo del Oro

Estaciones cerradas en la calle 80, calle 26, Suba y Norte

44. Quirigua

45. Polo

46. Escuela Militar

47. Centro Memoria

48. Modelia

54. Suba-Transversal 91

50. Héroes