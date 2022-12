Ayer, 19 de diciembre, inició en Colombia la huelga que había sido anunciada de más de 300 trabajadores de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA).

La FLA produce desde hace décadas en el país bebidas tradicionales como el Aguardiente Antioqueño y el Ron Medellín, por lo que las manifestaciones programadas para el fin de este año podrían generar impactos en el consumo de estos productos que se incrementa por esta época.

El Sindicato de Trabajadores de las Industrias Licoreras de Colombia (Sintrabecólicas) expuso en días pasados 35 puntos a la empresa con los que buscaban mejorar sus condiciones laborales.

Ante esto, la compañía emitió un comunicado en el que comenzó explicando que en la actualidad existen tres sindicatos agrupados: Sintrabecólicas, Sinaltralic y Sintraofla.

Asimismo, la empresa argumentó que hay otros beneficios como la póliza de cobertura por muerte del trabajador, dotaciones, bono para el funcionamiento del sindicato, y un plan de retiro concertado para los trabajadores que cumplan requisitos de pensión.

Sintrabecólicas pedía como una de sus prioridades la estabilidad laboral y el reconocimiento de la antigüedad en la compañía. Asimismo, se buscaba que las indemnizaciones “honraran” los años totales en la empresa.

Pero la empresa contestó: “Hay quienes quieren afectar a la FLA y favorecer a la competencia, mediante una huelga. Sin embargo, la administración garantiza la presencia de los productos de la FLA en todos los canales de distribución del país para atender la demanda durante las festividades de Navidad y año nuevo”, dijo la firma.

La FLA destacó que se ha venido transformando y que, puntualmente, con la Ordenanza 19 de noviembre de 2020 este cambio quedó en firme, “lo que les ha permitido a los trabajadore dialogar con la administración. Ser escuchados es una garantía que se les ha respetado”.

Solo en 2022, la Fábrica le ha aportado a la salud de los antioqueños $461.500 millones; a la educación $38.300 millones y al deporte, $8.800 millones.

“La huelga no solo es altamente inconveniente, sino que no es viable desde lo legal, según el artículo 403 del Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 1816 que señala que los recursos del monopolio de licores tienen como finalidad satisfacer los servicios de salud y educación, los cuales no solo son esenciales, sino que garantizan derechos fundamentales”, finalizó la FLA.