Perú reabrió este lunes el aeropuerto de Arequipa, segunda ciudad más grande del país, donde centenares de turistas quedaron varados durante una semana por las violentas protestas tras la destitución del presidente Pedro Castillo.

Así fue la toma del aeropuerto hace una semana:

Protestors in Peru have taken the International Airport in Arequipa, second most important city of the country. Flights have been suspended as protestors demand an end to the coup govt. Protests are intensifying towards the national strike on Dec 15th despite heavy repression. pic.twitter.com/Wk1SdJ4m3O

— Manolo De Los Santos (@manolo_realengo) December 12, 2022