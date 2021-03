green

El alcalde Jaime Pumarejo informó, a través de un comunicado, que la restricción de circulación de personas y vehículos ya no empezará a las 11 de la noche, sino una hora antes; es decir, a las 10 de la noche.

Así quedó registrado en el nuevo decreto de la administración local y en el que además se informa que la decisión del horario también aplica para la ley seca.

La decisión, igualmente, contempla el pico y cédula, que empezó el 25 de marzo (aquí puede ver cómo opera desde hoy y hasta el domingo de resurrección).

Todas estas medidas rigen del 25 de marzo al 5 de abril y tienen que ver con los contagios por COVID-19 y evitar que se aumenten durante Semana Santa.

Toque de queda y ley seca en Barranquilla

Conforme a lo anterior, estas dos restricciones aplicarán en ‘la Arenosa’ de la siguiente manera:

Desde el jueves 25 de marzo , a las 10:00 p.m., hasta el viernes 26 de marzo, a las 5:00 a.m.

Desde el viernes 26 de marzo , a las 10:00 p.m., hasta el sábado 27 de marzo, a las 5:00 a.m.

Desde el sábado 27 de marzo, a las 10:00 p.m., hasta el domingo 28 de marzo, a las 5:00 a.m.

Desde el domingo 28 de marzo , a las 10:00 p.m., hasta el lunes 29 de marzo, a las 5:00 a.m.

Desde el lunes 29 de marzo , a las 10:00 p.m., hasta el martes 30 de marzo, a las 5:00 a.m.

Desde el martes 30 de marzo , a las 10:00 p.m., desde el miércoles 31 de marzo, a las 5:00 a.m.

Desde el miércoles 31 de marzo , a las 10:00 p.m., hasta el jueves 1 de abril, a las 5:00 a.m.

Desde el jueves 1 de abril , a las 10:00 p.m., hasta el viernes 2 de abril, a las 5:00 a.m.

Desde el viernes 2 de abril , a las 10:00 p.m., hasta el sábado 3 de abril, a las 5:00 a.m.

Desde el sábado 3 de abril , a las 10:00 p.m. hasta el domingo 4 de abril, a las 5:00 a.m.

Desde el domingo 4 de abril, a las 10:00 p.m., hasta el lunes 5 de abril, a las 5:00 a.m.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la Alcaldía de Barranquilla no ha planeado extender estas restricciones después de Semana Santa. No obstante, esto también dependerá del comportamiento de los ciudadanos, si hay o no aumento de casos de coronavirus, y si luego de la Semana Mayor hay un tercer pico de contagios en Colombia, como algunos dicen que podría suceder.

Es más, el Instituto Nacional de la Salud (INS) ya detectó las ciudades que van para el tercer pico de la pandemia y en el listado aparece Barranquilla.