La noticia la dio al final de una entrevista en Blu Radio, en la que conversó de varios temas a propósito de los dos años de la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón, de Bogotá, que se cumplieron el pasado 24 de noviembre.

La periodista Vanessa de la Torre le preguntó si luego de estos primeros dos años está tranquilo. Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, contestó:

“Dos años después, sí. Con la noticia que me ha emocionado bastante que en próximos meses voy a ser padre”.

De la Torre le contrapreguntó a él, y a su compañera, que lo acompañaba en el estudio de la emisora, cuántos meses de embarazo tenían y Londoño se limitó a decir que lo dejaba “para los adivinos” y tampoco reveló el sexo, pero indicó que esa era la noticia que le traían estos dos años.

La periodista señaló que eran “poquitos, porque no se le ve la barriga”, y contó que desde 2016 cuando se oficializó el Acuerdo Final de Paz entre Londoño y el expresidente Santos, han nacido 195 bebés de desmovilizados de la guerrilla.

Luego de ese dato, Londoño apuntó: ¿Y usted cree que están pensando en la guerra? Porque en el curso de la entrevista le preguntaron si él o los excombatientes habían considerado volver a las armas, lo que negó.

De la Torre agregó que para ella “el hecho de que una persona decida tener un hijo es el símbolo más evidente de que están cambiando de vida”. Le dijo al excomandante que le alegra mucho que vaya a ser papá y en una corta conversación con Johana, dejó en evidencia que se conocieron en el Yarí, Meta, hace varios años cuando ella era una guerrillera de 33 años y él ya era comandante. La mujer entró a las Farc a los 16 años.

En la conversación surgió un tema relacionado por el que tanto ‘Timochenko’ y los otros líderes de la desmovilizada guerrilla han sido muy criticados y son los testimonios de las mujeres que fueron víctimas de crímenes sexuales en medio de la guerra.

Sobre eso, Londoño dijo: “Mire, es un tema muy sensible que a mí me preocupa abordar en estos escenarios porque es muy complejo para abordarlos, porque con ellos se ha tratado de estigmatizarnos. Nosotros tenemos unos estatutos, unos reglamentos que guiaban nuestra conducta. Cuando entré a la guerrilla me impactaron los valores, y el respeto a la mujer… mejor dicho, era intocable la mujer. A la mujer que se irrespetaba, que se agredía, el compañero debía ser sancionado drásticamente; y cuando eran crímenes sexuales, digamos de violación, en eso la gente era intransigente porque eso se juzgaba en lo que llamábamos nosotros un consejo de guerra, que era un evento democrático”.

“Yo no voy a negar que no hubiera manifestaciones de violencia. […] entonces, si eso se dio, se debió haber resuelto a través de los canales; si no se resolvió, tenga la plena seguridad que ninguno de nosotros iba a levantar la mano por cualquier compañero que esté acusado y que haya abusado de una mujer de manera violenta”.

Sin embargo, esas palabras contrastan con las declaraciones de muchas mujeres que denuncian múltiples violaciones y abortos obligados practicados en condiciones inhumanas. Algunas de esas acusaciones apuntan precisamente a ‘Timochenko’.

Vea aquí la entrevista completa del ahora jefe político en la emisora. La confesión sobre su paternidad esta en los últimos cinco minutos de la entrevista.