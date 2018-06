El artículo fue publicado en vísperas de elecciones presidenciales por el portal Tiempo 12, que retomó específicamente una frase que dijo ‘Timochenko’ en diálogo con el canal de televisión France 24, el pasado 21 de mayo.

Así tituló (en mayúsculas) Tiempo 12 su artículo, que tiene apenas dos párrafos de información, y que ni siquiera incluye el video de la entrevista que le hizo a ‘Timochenko’ el director del canal, Álvaro Sierra: “¡AMENAZA! TIMOCHENKO : SI GANA DUQUE VOLVEREMOS A LAS ARMAS”.

La nota cuenta, hasta día de hoy, con poco más de 88.300 visitas en menos de una semana.

Pero el portal Colombiacheck se dio a la tarea de indagar que tan cierta es esta afirmación, y encontró que la “entrevista real de Rodrigo Londoño fue tergiversada”, y que la frase del titular “es falsa”.

De todas formas, la información fue compartida en redes sociales por quienes, al parecer, solo se remitieron a replicar lo que decía el título, y hasta le dieron credibilidad por el prestigio del medio que se citaba en el artículo.

Colombiacheck compartió el video completo de la entrevista, y aunque efectivamente Londoño habló de ese tema, las palabras publicadas en Tiempo 12 no son las mismas que él dijo cuándo le preguntaron si en caso de que ganara el candidato del uribismo “el proceso de paz peligraría seriamente”.

“Pues no ha ganado… estamos en la etapa final del gobierno Santos y el proceso de paz está peligrando. Si la sociedad colombiana, los sectores colombianos y la comunidad internacional no se unen a acompañar este proceso, pues hombre… yo no quiero decir con esto que nos vamos para la guerra nuevamente, pero sí pueden quedar sembradas las semillas para un nuevo conflicto en Colombia. Nosotros lo hemos dicho, lo firmamos y lo vamos a cumplir: no hay vuelta atrás. Esperemos a ver quién gana”, aseguró ‘Timochenko’.