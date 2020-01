El jefe del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) validó la versión de las autoridades que el fin de semana dijeron haber desbaratado un complot para asesinarlo.

“Esto que pasó, que fue una realidad, que fue cierto, no fue un invento de nadie. Me pone en una situación compleja para moverme”, afirmó en una entrevista con La Crónica del Quindío , medio de su tierra natal.

Londoño se refirió al “momento difícil” que vive el país con un nuevo escándalo de chuzadas y seguimientos ilegales diferentes personajes de la vida nacional, pues fue justamente en medio de esa información que se conoció sobre el plan frustrado para asesinarlo.

Por eso, el senador de la Farc Julián Gallo Cubillos —mejor conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’— sugirió que el Gobierno difundió ese plan para desviar la atención de las interceptaciones ilegales.

‘Timochenko’ no se quedó callado ante esa afirmación y añadió:

“Decir que esto que se dio contra mí es una cortina de humo no es objetivo, porque a mí desde noviembre me llamaron desde la Unidad Nacional de Protección (UNP) y un alto oficial de la Policía, junto con los oficiales encargados de mi seguridad, me estuvieron informando que se había descubierto un plan para atentar contra mí”.