“Yo solo tengo para cobrar en tarjetas. No cobro en efectivo, porque aquí en Colombia es muy peligroso y nos asaltan a los taxistas”, dijo el conductor, según el relato de De la Rosa en Noticias Caracol.

“Lo entendí. Como no sabía, no era de acá, dije: ‘OK, yo tengo tarjeta y te la pago’”, agregó el extranjero en el informativo. “Una dos o tres veces la pasó primero; insertó la tarjeta para que reconociera el chip, y no pasaba”.

De la Rosa cuenta que en la noche de ese mismo día recibió un mensaje de su banco en Bolivia (el BCP) en el que le decían que alguien había hecho una transacción, había sacado dinero, 215 dólares, 11 veces.

El artículo continúa abajo

Eso suma 2.365 dólares que le sacaron en cajeros de Bogotá, por lo que el banco también le informó a De la Rosa que, por seguridad, le había bloqueado la tarjeta

El mayor Luis Miguel Morales, subjefe de Protección de la Policía, les recomendó a los extranjeros que visitan a Colombia que busquen a la Policía de Turismo para que puedan asesorarse de una manera mucho más eficaz.

“Hay que buscar más información acerca del pago, de los servcios”, les recomendó Morales.