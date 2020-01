green

Luego de varios minutos de entrevista, y de intentar explicar por qué habló mal de las mujeres que trabajan con la aplicación, el periodista Néstor Morales le preguntó en esa emisora si tenía algún comentario sobre la infracción que cometió por transmitir por Facebook Live mientras iba conduciendo.

“La pregunta es muy fácil: ¿Usted cometió una infracción de tránsito? Porque fuera de todo manejaba mientras grababa un video”, cuestionó Morales, en Blu.

A lo que Contreras respondió: “No, no, no. El celular estaba ubicado (…) ah juemadre, espere que se me va a apagar”. Seguido, colgó el teléfono.

Sobre la infracción en la que habría incurrido, hay que decir que el taxista tendría que pagar hasta 439.000 pesos por grabarse mientras conducía.

“Cuando estas distracciones se presentan, aumenta el riesgo que se presente un cambio de carril involuntario y también disminuye drásticamente la capacidad de reacción, así como el espacio para frenar”, destacó el Ministerio de Transporte, en un comunicado citado por esa misma emisora.

En la entrevista, además, Contreras dijo que no se considera machista por denigrar de las mujeres que conducen Uber y que lo malinterpretaron.

“No soy machista, para nada. Un compañero me felicitó ayer por el video y yo le respondí: ‘¿Usted es capaz de tener un bebé alzado, darle pecho, fritar huevos sin que se le queme y estar haciendo el oficio en la cocina? – Me dijo, no. Yo le dije que esas eran las mujeres. Son más berracas que uno”, dijo en una parte de la entrevista con Blu.