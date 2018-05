Eso confirmaron los afectados a Noticias Caracol, donde explicaron que luego de abordar el vehículo de servicio público para ir a sus viviendas perdieron el conocimiento y aparecieron, inconscientes y sin dinero, en centros médicos de la ciudad.

Una de las más recientes víctimas es un promotor de eventos que estuvo 2 días internado en un hospital, después de que al parecer el conductor del taxi lo drogara. Eso contó el joven en el informativo:

“Él hace una parada. En esa parada él me coge a la fuerza para intentar darme besos y ahí no me acuerdo de nada más […]. Me robaron mis pertenencias, el celular, la cédula, 200 mil pesos en efectivo que traía dentro de la carcasa del celular”.