Desde el 13 de abril, la familia de Tatiana Hernández no tiene consuelo por la desaparición de la joven. Fue vista por última vez cuando salió del Hospital Naval de Cartagena, donde llevaba a cabo su internado. Durante el tiempo en el que ella ha estado perdida, han aparecido varios testigos que han asegurado verla.

Una de ellas fue una artesana cartagenera, quien aseguró haberla visto corriendo hacia el reloj. El relato indicó que parecía que alguien la estuviera persiguiendo o estuviera buscando a una persona, pero se le veía muy afanada.

No obstante, las noticias no han sido alentadoras. A casi dos meses de la desaparición, las pistas son nulas. La Alcaldía de Cartagena, de la mano con las autoridades, inició una búsqueda al fondo del mar mediante un robot de última tecnología, pero se canceló esta operación después de algunos días porque no encontraron ningún indicio de que estuviera bajo el agua.

Frente a esto, la mamá de Tatiana, Lucy Díaz, tomó la decisión de convocar a una marcha en Cartagena “para que aparezca pronto”, dijo al medio El Universal. El encuentro será el 13 de junio a las 5:30 p. m. frente a la entrada de Bocagrande, el último lugar donde fue vista y se hará una caminata al Hospital Naval y luego a la Torre del Reloj.

“Agradezco que me puedan acompañar porque sé que las autoridades están trabajando, pero a un ritmo muy lento. Yo necesito que en la unión esté la fuerza; el pueblo de Cartagena puede colaborar para que Tatiana aparezca pronto”, mencionó en el medio.

¿Cuál es la nueva hipótesis de la desaparición de Tatiana Hernández?

Una de las hipótesis más preocupantes es que Tatiana Hernández pudo haber sido víctima de una red de trata de personas. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, indicó que ninguna línea de investigación ha sido descartada, aunque admitió que el perfil de la joven no se ajusta típicamente a ese tipo de casos.

También se desestimó la hipótesis de un ahogamiento o suicidio, ya que no hay pruebas que lo respalden. La familia, encabezada por sus padres Lucy Díaz y Carlos Hernández, sostiene que Tatiana fue secuestrada, especialmente después de que testigos aseguraran haberla visto conversando con un hombre, mientras otro la observaba a distancia.

Por otra parte, una psicóloga reveló ante la Fiscalía que fue contactada para trabajar con 20 mujeres jóvenes extranjeras que estaban encerradas y cuya mente debía “manejar”. El contratante le advirtió que eran “los amos” y que la vida de las mujeres les pertenecía parcial o totalmente, lo que refuerza hipótesis sobre redes de trata de personas.

Este testimonio se relaciona con la desaparición de la médica Tatiana Hernández. Incluso, su madre denunció que en Cartagena han retirado los carteles con su rostro, especialmente en zonas clave como el centro histórico y el barrio Crespo, lo que aumenta las sospechas de encubrimiento.

Además, se informó que cazarrecompensas están siguiendo pistas del caso, ante la falta de respuestas claras de las autoridades. La familia y los investigadores también alertaron sobre la ausencia de videos de cámaras de seguridad, que supuestamente están “en mantenimiento”, lo cual genera más dudas.

