A más de un mes de su desaparición, aún no hay avances concretos en las investigaciones para esclarecer qué fue lo que pasó con la estudiante de Medicina, de 23 años, quien no aparece desde el pasado 13 de abril.

La madre de Tatiana, Lucy Díaz, insiste en que su hija está viva y ha convocado marchas para exigir resultados. Sin embargo, con el paso de los días ha comenzado a notar algo que le ha llamado la atención: los carteles de búsqueda que colocan en el centro histórico de Cartagena están siendo averiados.

Así lo dio a conocer en una entrevista con el programa ‘La red viral’, donde expresó su preocupación por una aparente intención de obstaculizar la difusión de información clave para encontrar a la joven.

“Sentimos, realmente, que alguien está pagando para que hagan eso. No creo que de casualidad, en todas las calles del centro de Cartagena, hagan lo mismo. Sentimos que alguien está pagando para que lo hagan”, aseguró la madre de Tatiana Hernández en el espacio mencionado.

Acá, el relato de la mujer y su presentimiento:

El padre de la estudiante, Carlos Hernández, opinó por la misma línea y señaló que lo extraño es que solo los carteles relacionados con su hija son los que están destruyendo.

“Si alguien estuviera limpiando los postes [se entiende], pero los otros panfletos que hay de salones de belleza, barberías, cosas así, ahí están, esos si no los quitan”, comentó en el mismo medio.

Lo extraño es que hay algunos carteles que no son dañados del todo. Así lo explicó la madre de la joven, quien aseguró que la foto y la información de contacto es lo que más rompen.

“Yo creo que están ocultando la información para que no se siga divulgando la noticia […]. No los quitan todos como tal, sino que arrancan la información donde está la foto de Tatiana y los números telefónicos. Si lo fueran a quitar totalmente, deberían despegar la cinta con la que los estamos dejando, pero quitan solo una parte para que la información no sea vista”, agregó en ‘La red viral’.

¿Cuál es el caso de Tatiana Hernández?

Tatiana Alejandra Hernández Díaz, una estudiante de medicina de 23 años de la Universidad Militar Nueva Granada, desapareció en Cartagena el 13 de abril. Fue vista por última vez alrededor de las 4:30 p. m. saliendo del Hospital Naval en Bocagrande, donde hacía su internado.

Un video grabado por un turista la muestra sentada en los espolones frente al mar Caribe en la avenida Santander, y sus sandalias y celular fueron encontrados en esa zona.

Este es el último video que se conoce de la joven:

#Viral ¡Misterio resuelto! Gracias a este video que ha circulado en las últimas horas, se logró establecer el lugar exacto donde fue vista por última vez Tatiana Hernández Díaz, la joven estudiante de medicina que desapareció en Cartagena y que ha conmovido a todo el pais. pic.twitter.com/4mrzcOyg3L — Última Hora Col (@ultimahoracol_) April 15, 2025

Al principio, las autoridades consideraron que Tatiana pudo haberse ahogado, pero después de extensas búsquedas marítimas (que cubrieron cerca de 10.000 km²) sin encontrar su cuerpo, esta teoría perdió fuerza.

La familia, respaldada por su abogado Antonio Hernández, sostiene que Tatiana fue secuestrada o está retenida por terceros. Un testigo afirmó que la joven fue vista conversando con un hombre en las rocas durante unos 45 minutos, y otro hombre parecía observarlos desde lejos, lo que levantó sospechas de un posible rapto o dopaje.

La Fiscalía ha analizado los dispositivos electrónicos de Tatiana (celular, iPad y computador) y ha interrogado a personas cercanas, incluyendo a su novio, David Espitia, quien no es considerado sospechoso por la familia.

La alcaldía de Cartagena ofrece una recompensa de 200 millones de pesos por información veraz sobre su paradero.

