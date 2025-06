Lucy Díaz, madre de Tatiana Hernández, continúa en la incansable búsqueda de su hija, quien lleva más de 45 días desaparecida en Cartagena. Tatiana, estudiante de Medicina, fue vista por última vez el 13 de abril, y desde entonces la familia ha enfrentado un camino de incertidumbre, dolor y frustración por la falta de respuestas por parte de las autoridades.

En conversación con revista Semana, Lucy Díaz manifestó su convicción de que Tatiana no desapareció por un accidente sino que fue víctima de un rapto. Asegura que, a pesar de la hipótesis inicial de las autoridades sobre un posible ahogamiento, no hay pruebas claras que la respalden, especialmente porque las labores de búsqueda con equipos especializados en el mar no dieron resultados y tampoco se han encontrado rastros concluyentes en el agua.

Para Lucy, la idea de que Tatiana estuviese en el centro histórico de la ciudad es cada vez más fuerte. Sin embargo, la inoperancia de varias cámaras de seguridad en esta zona turística ha impedido esclarecer el recorrido que pudo hacer la joven el día de su desaparición. Además, resalta como inquietante que las sandalias y el celular de Tatiana hayan sido encontrados en el sitio donde desapareció, hechos calificados por la madre como sospechosos y poco creíbles.

La experiencia de Lucy Díaz no es aislada. En Cartagena existen otros casos similares de mujeres que nunca han regresado a sus hogares, como el de Karina Cabarcas y Alexandrith, cuyas familias han esperado en vano respuestas durante años. Lucy narra que en el caso de Karina, sus pertenencias aparecieron en la orilla del mar, mientras la persona que estaba con ella fue hallada sin vida. En el caso de Alexandrith, aunque un familiar fue condenado por su desaparición, sus seres queridos piensan que pudo haber sido víctima de una red de trata de personas.

Estos casos han propiciado que varias madres de desaparecidas se unan y acompañen a Lucy en plantones, velatones y actividades simbólicas para exigir respuestas y mayor acción estatal. Lucy expone y critica el silencio y la falta de resultados de las entidades responsables, e insiste en que no puede normalizarse este tipo de desapariciones en una ciudad turística como Cartagena.

“Las madres me dicen que se cansaron de estar detrás de las autoridades, que nunca les dieron respuesta. Pero al ver que yo no me quedé callada, ellas se han unido a la causa. Algo sucede en esta ciudad, pero lo ocultan, se quedan en silencio y quieren que las cosas pasen desapercibidas”, indicó.

Afirmó también que ha recibido el acompañamiento del Gaula de la Policía, pero critica la falta de información y el hermetismo de otras instituciones gubernamentales. Según ella, estas entidades deben “tener información relevante que no han compartido y que podría ser clave para el caso”.

Lucy Díaz hace un llamado directo al Gobierno Nacional para que se involucre activamente en la investigación y agilice la búsqueda de su hija. Recalca que la desaparición de Tatiana no es un caso aislado sino una alerta sobre la situación de seguridad en Cartagena y la urgencia de tomar medidas efectivas para proteger a sus habitantes.

“Yo le dije a la Alcaldía que no perdieran el tiempo con esas máquinas, esos robots que iban a traer, porque eso era dilatar la investigación. Tatiana nunca estuvo en el agua. Tatiana está en el centro histórico o ya me la sacaron de la ciudad”, señaló.

La madre de Tatiana sigue manteniendo la esperanza de hallarla con vida y no descansará hasta lograr respuestas. “Deseo que el Presidente me ayude, no quiero más dilaciones, quiero a mi hija de regreso”, reclama Lucy. La lucha por encontrar a Tatiana representa también la voz de cientos de familias que esperan justicia y verdad por sus seres queridos desaparecidos.

“Yo sé que a ella la tiene alguien oculta. No se trata solo de mi hija. Se trata de muchas mujeres que están desapareciendo en Cartagena y que parecen olvidadas por el Estado”, agregó.

