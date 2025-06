La desaparición de Tatiana Alejandra Hernández Díaz, una estudiante de medicina de 23 años, cumple 50 días sin respuestas claras, sumiendo a su familia y a la ciudad en un doloroso enigma.

La joven bogotana, quien hacía su año de práctica en el Hospital Naval de Cartagena, fue vista por última vez el 13 de abril en los espolones de la avenida Santander, en Bocagrande, según un video captado por un turista.

Inicialmente, las autoridades sospecharon un posible ahogamiento, pero después de una exhaustiva búsqueda marítima de más de 12,000 km², que incluyó un robot sumergible de alta tecnología, la Armada Nacional descartó esta teoría.

Alcalde de Cartagena no descarta nueva teoría

La incertidumbre crece alrededor de las posibles causas detrás de la desaparición de Tatiana Hernández. Entre las versiones que circulan, una de las más inquietantes apunta a la posibilidad de que haya sido víctima de una banda dedicada a la trata de personas.

Incluso, durante una entrevista en la emisora La FM, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, manifestó que no se descarta dicha hipótesis y señaló que las autoridades no han cerrado ninguna línea de investigación, dado que aún no existen pruebas que permitan precisar si la joven fue raptada por criminales o si se trató de una desaparición voluntaria.

“En el análisis que hace el equipo de investigación, nos dice; es fuerte lo que voy a decir, no. Es que Tatiana no tiene un perfil para estar en una acción de vinculación a una posibilidad de esas. Pero, nada se puede descartar […]. Es muy fuerte y yo espero tener buenas noticias para la familia de Tatiana y que ella pueda regresar viva al seno de su hogar”, comentó el alcalde en la mencionada emisora.

En sus declaraciones, el alcalde dejó claro que la ausencia de pruebas concluyentes impide descartar del todo ese escenario.

“Lo que está claro es que no encontramos ningún rastro o señal de que Tatiana esté en el mar. Es decir, en su momento, y sé que es duro para la familia escuchar cuando las autoridades dicen que posiblemente tomó la decisión y fue al mar y murió; pero bueno, no hay ninguna prueba que lo garantice y si no hay ninguna prueba, pues no podemos decir que esa hipótesis es la que toma fuerza”, agregó en el mismo medio.

¿Qué más se sabe de la desaparición de Tatiana Hernández?

La familia de Tatiana, liderada por su madre, Lucy Díaz, y su padre, Carlos Hernández, sostiene firmemente que la joven fue secuestrada. Esta hipótesis cobró fuerza luego de descartarse el ahogamiento y el suicidio, como afirmó el abogado de la familia, Antonio Hernández, en diferentes entrevistas.

Un testimonio clave sugiere que la joven fue abordada por un hombre, con quien conversó antes de cruzar la avenida Santander hacia la Ciudad Amurallada, y que otro individuo parecía observarlos a distancia. La madre de Tatiana planteó la posibilidad de que la joven fuera drogada para ser llevada, aunque no hay evidencia concreta que lo confirme.

La Fiscalía General de la Nación ha intensificado la investigación, enfocándose en el análisis forense de los dispositivos electrónicos de Tatiana (dos celulares, un iPad y un computador), de los cuales se extrae un terabyte de información, incluyendo mensajes eliminados y conversaciones inconclusas con personas cercanas.

La entidad designó un equipo especializado de la Dirección contra las Violaciones de los Derechos Humanos para dinamizar las indagaciones, considerando la desaparición como un posible delito de desaparición forzada. Sin embargo, hasta este viernes, no se han identificado sospechosos ni se ha esclarecido el caso, lo que ha provocado críticas por la falta de avances concretos.

