Esa es la información que entregó La FM luego de que un juez en Antioquia decidiera aplazar la diligencia por solicitud del abogado Jaime Granados Peña, defensor del ganadero Santiago Uribe, y hasta que el Tribunal Superior de Antioquia se pronuncie sobre “las 14 pruebas que solicitó”.

La defensa de Santiago Uribe, investigado por su presunta participación en la creación del grupo paramilitar ‘los 12 apóstoles’ en Yarumal (Antioquia), y por la muerte del conductor Camilo Barrientos, solicitó que un particular practique el examen de salud mental a Eunicio Pineda Luján, que según la emisora es el testigo clave que tiene la Fiscalía dentro de este proceso.

“Pineda Luján, según Medicina Legal, sufre de estrés postraumático debido a las torturas a las que habría sido sometido por las acusaciones que hizo contra el hermano del senador Álvaro Uribe Vélez”, explica la frecuencia radial.

En la diligencia, Santiago Uribe amplió su testimonio sobre las acusaciones que hay en su contra y, de acuerdo con Noticias Caracol, lo primero en lo que insistió fue en su inocencia:

“Yo soy inocente de los cargos que me han imputado, que he dado la cara y que estoy sometido a la ley como cualquier ciudadano. Soy inocente y con la conciencia tranquila he dormido desde que rendí la indagatoria […] lo que más me ha dolido es el sufrimiento de la familia”, manifestó Uribe.