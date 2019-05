La columna de Coronell salió publicada el fin de semana en la misma revista en la que él trabaja, bajo el título ‘La explicación pendiente’, y su cuestionamiento fue objeto de análisis por el director de noticias de Blu Radio, Néstor Morales.

Como Coronell habla allí de que Semana no publicó una investigación que estaba casi lista y que dejaba mal parado al gobierno del presidente Iván Duque y a altos mandos de las Fuerzas Militares, y que sí publicó después el periódico The New York Times, Morales criticó el trabajo que hizo su colega y resaltó que “el que las hace se las imagina”:

“Él es libre, la revista Semana lo está aceptando con resignación con ese argumento de que hay libre expresión. El que las hace se las imagina, Felipe (Zuleta). Le digo por una cosa. Porque Daniel, que está tan amigo del escrutinio público de los medios de comunicación, le voy a hacer una pregunta pública: su noticiero, porque Daniel Coronell es dueño y propietario de un medio de comunicación en Colombia, ¿por qué no hizo denuncias en el gobierno de (Juan Manuel) Santos, que premió a Daniel con un noticiero de televisión?”, dijo.

Inmediatamente, Morales intentó buscar una respuesta: “Puedo suponer yo, con el mismo criterio de Daniel, que ese fue un favor de Daniel y de los periodistas de Noticias Uno, digo que el que las hace se las imagina, con el gobierno que lo premió adjudicándole un noticiero gratis para competir en la televisión colombiana”.

Zuleta alcanzó a decir que esa pregunta es “jodida”, pero Morales lo interrumpió antes de que se extendiera en su argumento.

“Jodida, no, Felipe. Es igual de jodido al argumento de Daniel, que lanza el manto de duda, de sospecha, sobre su casa periodística, en la que lo recibieron, en la que lo convirtieron en columnista de opinión. Y me parece que en el ejercicio que el propone de libre escrutinio yo hago la pregunta…”, señaló el director de noticias.

Apenas unas horas después y cuando el tema era de interés en las redes sociales, Coronell decidió responder a través de Twitter (trinos que relacionamos al final de esta nota) para recordarle a Morales lo que él escribió en su columna sobre hechos de corrupción que involucraron a funcionarios del entonces presidente Santos.

“Señor @NestorMoralesC hubiera apreciado que usted hubiera verificado la existencia de estos y otros trabajos míos antes de decir lo que dijo. Mil gracias”, le escribió Coronell en un mensaje final.

Estas son las respuestas de Coronell y los cuestionamientos de Morales, que fueron rescatados por un usuario en redes:

"¿Por que @DCoronell no hizo denuncias en el Gobierno de Santos?" Además a quien premiaron con un canal gratis, informa Nestor Morales pic.twitter.com/rDg8VuLRrU — Hernán Cadavid M. (@hernancadavidma) May 27, 2019

1. Sr @NestorMoralesC. Por denuncias mias durante el gobierno de @JuanManSantos se cayó el Mintransporte Miguel Peñaloza. Le anexo una de las columnas sobre el tema https://t.co/aiW2vVpY91 — Daniel Coronell (@DCoronell) May 27, 2019

2. Sr @NestorMoralesC. Por denuncia mia tuvo que renunciar a la campaña de reelección de @JuanManSantos el asesor principal @JJREND0N. Le anexo la primera columna sobre el tema https://t.co/Fd9KiDpHHL https://t.co/ef6EBjvMsF — Daniel Coronell (@DCoronell) May 27, 2019

3. Sr @NestorMoralesC Fui el primer columnista que habló de la entrada de dineros de Odebrecht tanto a la campaña de @JuanManSantos como la de @OIZuluaga. Le anexo una de las muchas columnas que he escrito sobre el tema https://t.co/x8WkiFqLvO https://t.co/JAPm1LztPm — Daniel Coronell (@DCoronell) May 27, 2019