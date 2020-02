El acuerdo es que la mujer recibirá 7 millones de pesos por sus honorarios, y la emisora dice que, por eso, los detractores del alcalde han tomado como argumento para criticarlo el hecho de que Amador solo tenga estudios tecnológicos y no sea profesional.

También, porque ese cargo tradicionalmente lo han ocupado las esposas de los alcaldes.

Pero la mujer no se deja amedrentar por esta controversia, y por eso, según la frecuencia, recuerda que ella siempre estuvo apoyando a Dau en su época de campaña:

“Soy la primera dama porque él no tiene un vínculo con nadie, no tiene esposa. El día de la victoria él lo dijo: ‘Mientras yo no consiga novia o esposa, Cynthia será la primera dama’”.