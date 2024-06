Por: Caracol TV

Un cabo tercero del Ejército se quitó la vida en un batallón de Facatativá, municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca. El joven, meses atrás, había denunciado ante la institución el acoso laboral por parte de un superior.

Los avisos venían de antes cuando el cabo tercero Francisco José Pardo Olivero presentó una carta, escrita con su puño y letra, ante el comandante del Ejército el pasado mes de marzo, en la que puso en aviso el acoso laboral al que, según él, era víctima por parte del ejecutivo y segundo comandante del batallón de Facatativá.

“En la formación de iniciación del servicio, el mencionado oficial frente a mis subalternos me empezó a hostigar diciéndome ‘¿qué pasa que no pide la baja, qué espera? Si me dio la palabra’. Esa es una de las situaciones que vivo enfrentando a diario, así como el odio que le tiene a las personas de la región Caribe, ya que él no comprende la inclusión cultural”, se lee en la carta.

El samario de 23 años, según los investigadores, tenía 3 investigaciones disciplinarias en curso por consumo de alcohol, por salir del batallón sin autorización y maltrato a un subalterno. Esos procesos los llevaba el mayor señalado por el cabo tercero.

“De igual forma, él empezó una campaña para desprestigiarme, abriéndome tres investigaciones en un espacio no menor al año, con el fin de acabar mi carrera militar en el periodo de prueba”, añade el documento.

En las últimas horas, según las primeras versiones de las autoridades, el cabo Pardo tomó su fusil y se quitó la vida en su alojamiento. El disparo se escuchó en la base militar minutos después de que el uniformado grabara un video.

Luego, se conocieron varios audios del militar en el que acusa a un oficial: “Gracias, mi mayor López, por arruinar mi vida, listo. Gracias. Algún día te veré en el infierno”.

Ejército se pronunció tras muerte del militar

El Ejército, a través de un comunicado, envió sus condolencias a la familia y señaló que al oficial le iniciaron una investigación disciplinaria. Frente a la denuncia que en vida hizo el cabo tercero, la institución hizo una aclaración.

“La audiencia de comité de convivencia laboral fue fallida por falta de ánimo conciliatorio del quejoso, razón por la cual, por competencia, las diligencias se remitieron a la Procuraduría general de la Nación”, detalló la institución.

Según el Ejército, hace un año y diez meses, un hermano del suboficial se quitó la vida, al parecer, por un tema asociado a acoso laboral mientras se encontraba también en la institución castrense.

