La familia del cabo tercero Francisco José Pardo Olivero aún no sale de la consternación por la extraña muerte del joven en las instalaciones del casino de suboficiales ubicado en el municipio de Facatativá, Cundinamarca. El joven fue hallado sin vida y se habría disparado con su arma de dotación.

Franklis Asís Pardo Jiménez, padre del soldado fallecido, habló en revista Semana y contó que desde hace varios meses su hijo advirtió de la persecución de la que era víctima, al parecer, por parte de uno de sus superiores, el mayor Andrés López. Todo indica que los problemas de discriminación surgieron porque el soldado era oriundo de la Costa.

De hecho, el mismo joven dejó una carta antes de morir en la que dejó plasmado el calvario que estaba viviendo. La misiva la envió al comandante del Ejército Nacional, el pasado 23 de marzo de 2024 y en su encabezado menciona al Ministerio de Defensa y al comando de las Fuerzas Militares, de acuerdo con el citado medio.

“Solicito respetuosamente al señor mayor Andrés Felipe López Ayala, ejecutivo y segundo comandante del Batallón de Apoyo y Sostenimiento para las comunicaciones, por presunto acoso, hostigamiento y persecución en contra del señor C3 Pardo Olivero Francisco José, el día 23 de marzo de 2024″.

Luego, en otra parte del documento, divulgado por el impreso, el soldado menciona el sufrimiento que padece con el mayor López: “Frente a mis subalternos me empezó a hostigar diciéndome: ‘qué pasa, que no pide la baja, que espera si me dio la palabra’. Y esa es una de las situaciones que vivo enfrentando a diario, así como el odio que tiene a las personas de la región Caribe, ya que él no comprende la inclusión cultural”.

Finalmente, el soldado indicó que no solamente sufría de discriminación y rechazo, sino que también era víctima de supuestos montajes para enlodar su nombre y obligarlo a abandonar la carrera militar.

“Empezó una campaña para desprestigiarme abriéndome tres investigaciones en un espacio no menor al año, con el fin de acabar mi carrera militar en el periodo de prueba. Demostrando con hechos y fallos que las dos primeras investigaciones donde me acusan por posibles malas conductas no eran ciertas y antes, por lo contrario, siempre he actuado bajo el compromiso institucional, pero no contento con lo mismo, es increíble que me abre una tercera investigación”, dijo en la misiva.

