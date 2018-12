Simón Vélez habló de este tema en medio de una entrevista que le concedió al periodista Gustavo Gómez, director del espacio La Luciérnaga de Caracol Radio, y allí dijo haberse sentido “indignado” al ver el video en donde el político recibe varios fajos de dinero de manos de Montes.

Gómez le preguntó al arquitecto si cuando Montes decidió grabar a escondidas el momento en que le entrega el dinero a Gustavo Petro (según la grabación serían 20 millones de pesos), lo hizo “con alguna intención de extorsión o de sacar algún lucro con la revelación o filtración del video”.

La respuesta de Vélez, fue: “No creo. Él lo hizo por venganza. Él le mostró el video solo a Petro, y habló de su existencia a mucha gente, que es distinto. Pero yo creo que el video el único que lo vio fue Petro”.

Vélez calificó el video como una pieza que “refleja algo muy sucio”, y aclaró que más allá de la entrega del dinero lo que le causó malestar fue “el comportamiento” que tuvo Petro “con su compañero de siempre, con su amigo”.

“Lo que le hizo al amigo que es Juan Carlos Montes, el que hizo el video, eso no se le hace a un amigo. La lealtad es la esencia del comportamiento. Y aun entre bandidos hay que ser leal”, expresó.

Vélez se refiere a que Petro y Montes fueron muy cercanos cuando militaron en la guerrilla, y que luego de trabajar juntos en política y de ganar la puja por la Alcaldía de Bogotá la amistad se deterioró cuando a Montes lo echaron de la administración.

“Me dice que Petro lo acaba de “correr” de la Alcaldía y que él le había hecho un video. Le reclamé, le dije que uno no grababa a un amigo así, que eso no se hacía. Me contestó que Petro había sido muy mala persona cuando fueron guerrilleros, y que al amnistiarse y volverse más importante no había apoyado a sus compañeros. Petro debe estar muy berraco con Juan Carlos, pero en el video de Facebook fue muy conciliador, y habla muy bien de él y de mí. Gustavo Petro no es bobo. Incluso pidió perdón y este país lo perdona todo”, confesó el arquitecto en la entrevista.

Vélez recordó que cuando a Montes lo sacaron “de la oficina donde estaba la máquina tapa huecos”, bajo señalamientos de corrupción, este “fue y se le parqueó en el despacho por varios días, con su señora y las hijas, hasta que Petro lo recibió. Y le mostró el video mientras le preguntaba: ‘¿corrupto yo o corrupto usted?’”.

Entre otras cosas de las que habló, el arquitecto negó haberle prestado plata a Petro, pero reconoció que lo apoyó “en sus campañas al senado, la alcaldía y la presidencia” y que convenció a varios “amigos” para que le aportaran al proyecto político de Petro.