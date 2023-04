Los tres reclamos más comunes fueron las demoras en autorizaciones para sus procedimientos médicos, la entrega de medicamentos y la negación de viáticos para quienes deben trasladarse a otras ciudades para ser atendidos.

Lelis Deluque, tiene 57 años, es soldador y tiene un desgaste en sus rodillas que le dificulta caminar. Desde hace ocho años lleva esperando a que lo operen. Durante cinco años estuvo afiliado a Coomeva y desde hace tres años está afiliado a la EPS Sanitas; en todo este tiempo ha solicitado una autorización para la intervención quirúrgica que requiere.

“Vine a poner la queja por el bailoteo en que me tienen. Fui afiliado de Coomeva por cinco años y tras una operación de rodilla me pasé a Sanitas y luego de tres años en esta EPS es la misma cuestión: no me autorizan la operación de mi rodilla. Me comenzó el dolor en una rodilla y ahora tengo las dos afectadas, e incluso eso me está afectando la columna también”, cuenta Lelis.