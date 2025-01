Ese grupo delincuencial se desmarcó de la masacre ocurrida en Cali, el pasado 12 de enero, que dejó como saldo tres personas muertas y dos heridas.

(Vea también: Masacre en popular zona de Cali dejó tres muertos; una mujer está entre las víctimas)

Las acusaciones entregadas por Valentina Bedoya, exnovia de uno de los capos ‘invisibles’ de esa organización criminal, en las que comentó que ese grupo estaba exterminando a su familia, fueron respondidas por los ‘Shottas’.

A través de un comunicado la banda armada ilegal “Shottas”, que opera en el puerto de Buenaventura, asegura que no están detrás de la masacre que dejó como saldo tres personas muertas y tres más heridas en la noche del domingo 12 de enero en el Bulevar del Oriente en Cali. pic.twitter.com/Eali7HXsrb — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) January 14, 2025

En primera instancia, comentaron que ellos no delinquen en Cali, sino que su zona de influencia está en Buenaventura y negaron estar detrás de la masacre en la capital vallecaucana. Los integrantes afirmaron que no son “una organización narcotraficante” y pidieron que, si existen pruebas que los vinculen, sean presentadas a las autoridades.

“Debido a las acusaciones de la señora Valentina Bedoya López en relación con los hechos que lamentamos, por situaciones que afectan su integridad física y emocional, de ante mano y sin causar molestia, le pedimos a la señora Valentina y persona alrededor dándole instrucciones de lo que debe decir, si tienen pruebas que puedan involucrar a Los Shottas, le pedimos con el mayor respeto que las hagan saber a las autoridades competentes”, se lee en el comunicado de los ‘Shottas’.

En la misiva, también expresaron: “Respetamos su dolor, pero dejamos en claro que los ‘Shottas’ no somos una organización narcotraficante y nada tiene que ver con situaciones que usted menciona, ya que no es política de nuestra organización”. La banda también aseguró que estas acciones no forman parte de sus políticas.

Valentina Bedoya afirmó en entrevistas con medios, como Telepacífico, que desde la muerte de su novio, identificado como John Arroyo Martínez, empezó a recibir amenazas que incluyeron la publicación de fotos íntimas y mensajes intimidantes contra su familia.

Lee También

La mujer indicó que los ‘Shottas’ creen que ella tuvo algo que ver con la muerte de Arroyo Martínez, lo que habría desencadenado esta ola de violencia. Por ahora, las autoridades investigan los hechos mientras Bedoya sigue pidiendo justicia.

El mencionado ataque sicarial ocurrió en el Bulevar de Oriente, donde un hombre armado disparó contra un grupo de personas. Entre las víctimas estaban Nohelia López, de 74 años, y Julián López, de 41, familiares de Bedoya. Según ella, ese grupo delictivo estaría detrás de este crimen como represalia por su relación con un miembro de esa banda, quien fue asesinado en Bogotá.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.