Fabio Ochoa Vásquez regresó a Colombia el pasado 23 de diciembre de 2024, luego de purgar una larga condena en Estados Unidos. El exmiembro del ‘cartel de Medellín’ llegó a Bogotá en un vuelo de deportados, luego de cooperar con las autoridades norteamericanas.

(Vea también: “Me voy”: Fabio Ochoa dijo dónde y con quién pasará sus días en libertad)

Ochoa llegó a Bogotá, pero aseguró que su destino final sería Medellín, junto a su familia. Y es que, recientemente, fue captado en cámara mientras disfrutaba de una práctica muy conocida en su círculo cercano.

A Ochoa Vásquez lo vieron montando a caballo en una finca antioqueña. Y es que la familia Ochoa siempre fue reconocida por moverse en el tema equino, siendo algo que predominó incluso antes de que se vieran involucrados en acciones ilegales.

Cuando Fabio Ochoa llegó a Bogotá, muchos lo consultaron sobre su regreso al país y así mismo, le preguntaron si se arrepentía de las acciones que había protagonizado y por las que fue extraditado a los Estados Unidos.

Según él, no se arrepentía, pues nunca pensó hacerle daño a nadie, además, que ya había confesado sus delitos ante la justicia.

“No porque yo no lo hice pensando en hacer mal. Por este caso, nada, por este caso no soy culpable, me lo montaron. […] Yo en el pasado me sometí a la justicia y confesé mis delitos”, dijo en su regreso a Colombia.