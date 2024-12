Fabio Ochoa arribó al aeropuerto internacional El Dorado en un vuelo de deportados, luego de que las autoridades norteamericanas lo dejaran en libertad. El excapo del cartel de Medellín había sido condenado por el delito de narcotráfico.

Las últimas imágenes que dejó Ochoa en sus tiempos de extradición muestran cómo han pasado los años, pues actualmente luce longevo y nada parecido al hombre que fue extraditado a principios de milenio.

Su pasado en el oscuro mundo del narcotráfico fue consultado por los periodistas que arribaron a cubrir la llegada de Fabio Ochoa Vásquez a El Dorado. El mensaje que les dio a los colombianos fue simple, escueto, aunque adornado de risas, pues dijo:

"No estoy arrepentido de lo que hice. No soy responsable. Este caso me lo montaron".

No obstante, fue enfático en asegurar que no se arrepentía de nada, pues justificó que nunca pensó en “hacer mal”, además de mencionar un supuesto montaje en su contra.

“No porque yo no lo hice pensando en hacer mal. Por este caso, nada, por este caso no soy culpable, me lo montaron. […] Yo en el pasado me sometí a la justicia y confesé mis delitos”, añadió.