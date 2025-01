La joven comerciante y exnovia de un capo criminal en Buenaventura (Valle), denunció que su familia está siendo aniquilada como represalia por culminar su antigua relación y alejarse del delincuente, además de culparla del crimen de un señalado capo con quien estuvo en el pasado.

Según información divulgada por El Tiempo, hasta el momento han sido asesinados su mamá, Liz Angélica López; su abuela, Nohelia López; y su primo, Julián Esteban López, mientras que su abuelo se encuentra gravemente herido después de un ataque sicarial.

El reprochable caso empezó en septiembre de 2023, cuando la madre de Bedoya fue asesinada en Cali luego de recibir múltiples disparos en su negocio de productos cosméticos. La joven había recibido amenazas y ataques en redes sociales, incluyendo la publicación de fotos íntimas.

Luego de que se presentara ese homicidio, la mujer decidió abandonar el país, pero los ataques a sus familiares no cesaron. El pasado 12 de enero, su abuela, Nohelia López, y su primo, Julián, quien tenía síndrome de Down, fueron asesinados en Cali, junto con una tercera persona que no estaba relacionada con el caso.

El medio citado comentó que las autoridades vinculan esos hechos delictivos con el nombre de Álvaro Arroyo Martínez, alias ‘Cristian’, quien es el líder de la banda criminal ‘Los Pescados’, brazo operativo de los ‘Shottas’, en Buenaventura.

Bedoya asegura que ese delincuente solo busca vengarse de ella porque sostuvo una relación con el capo de los llamados “invisibles”. Además, denunció que miembros de la Policía de Cali podrían estar involucrados en los crímenes debido a supuestos sobornos.

Las autoridades de Buenaventura señalan que ‘Los Pescados’ han intensificado su actividad criminal, poniendo en peligro los diálogos de paz en la región. El caso de Valentina será llevado a la mesa de conversaciones socio-jurídicas con el Gobierno colombiano.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

