Este martes 20 de junio, la oposición al Gobierno de Gustavo Petro llevará a cabo una jornada de marchas en las principales ciudades de Colombia. Las razones por las que manifestarán son las reformas pensional, laboral y de salud. También lo harán por el escándalo de las chuzadas, el cual les costó el puesto a Laura Sarabia y Armando Benedetti.

El excandidato presidencial Sergio Fajardo se pronunció este domingo sobre dichas movilizaciones. A través de su cuenta de Twitter, publicó un video en el que cuestionó lo que ha hecho Petro en el poder y, fiel a su estilo, tomó una posición neutral y explicó por qué no saldrá a marchar con la oposición.

Hoy se cumple un año de la elección de Petro y vemos cómo aumenta el caos cada día. Hay varias razones válidas para estar inconforme frente al gobierno, pero mañana no marcharé porque nunca avanzaremos en una Colombia de frustración, miedo y polarización crecientes. Un país de… pic.twitter.com/YB92Y42vd9 — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 20, 2023

“Hoy tenemos a una Colombia con un caos creciente. La política del todo vale para llegar al poder se ha convertido en una frustración. El pacto nacional que tanto se anunció realmente no ha existido”, inició diciendo el exgobernador de Antioquia.

Fajardo agregó que las reformas que se tramitan en el Congreso están enredadas y que la ‘paz total’ permanece “en el terreno de la confusión”. Asimismo, se refirió a los líos de Sarabia, Benedetti y hasta de Nicolás Petro, hijo del jefe de Estado. “Hay varios escándalos que necesitan clarificarse”, opinó.

Pese a declarar que el Gobierno de Petro no va bien, Fajardo anunció que no saldrá a las marchas de este 20 de junio (que ya tienen puntos de encuentro definidos) porque considera que la pelea de marchas no beneficia a Colombia.

“Nunca avanzaremos en el marco de la polarización creciente. Colombia, entre marchas y contramarchas, se va llenando de amarguras, frustración, resentimiento y rabias”, explicó el político antioqueño.

Fajardo le hizo un llamado a Petro para que escuche a personas que puedan sugerirle “caminos distintos al de la confrontación directa que está eligiendo”.

Al final de la grabación, el exaspirante a la Presidencia señaló que su mensaje puede resultar “poco popular” porque son tiempos de “gritería y de insultos”, pero considera que la serenidad y la busca de consensos es el camino para Colombia.