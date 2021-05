green

Sergio Fajardo explicó que los dos trinos que le escribió a Gustavo Petro este fin de semana no tienen nada que ver ni sugieren una alianza entre él y el líder de la Colombia Humana pensando en las elecciones del 2022. “Simplemente tiene que ver con algo que he repetido en no sé cuántas veces”, dijo.

“Tiene que ver con poder ser diferentes en Colombia sin ser enemigos. Yo trato a las personas como quisiera que me trataran a mí. Y en este contexto, en nuestro país, con todo lo que está pasando en las calles de Colombia ya va a ser tres semanas, las diferentes manifestaciones, muchas expresiones de indignación, de molestia, de angustia, miedo, rabia, yo considero que es cada día más relevante hablar de respetar, de no utilizar la agresión como una forma de tramitar las diferencias, y eso es lo que estoy diciendo acá”, dijo Fajardo en Caracol Radio.

Para Fajardo, la expresión de “amabilidad, seriedad y respeto” que dice haber tenido siempre “suscita una cantidad de pasiones extraordinaria, y simplemente estoy diciendo: respetar lo que está ocurriendo, no es el momento para salir uno a decir: ‘Hay que atacar a este porque va primero en una encuesta’, sino poner atención a lo que está ocurriendo en el país, escuchar con humildad, entender lo que está pasando, reconocer lo que está ocurriendo en términos políticos: si usted mira las encuestas, han puesto en primer lugar a Petro desde hace ya unas dos o tres encuestas”.

“Yo nunca he salido a insultar al encuestador, ni decir que la están haciendo para hacerme daño. No, sino ser serio. Respetar. Tenemos que afinar nuestras propuestas, tenemos que poner el oído a todo lo que está expresando Colombia y actuar en consecuencia”, agregó Fajardo.

Insistió en que sus mensajes a Petro son “una manifestación de amabilidad, de seriedad, de respeto, de convicción acerca de lo que está pasando. Falta un año y agregué una palabra que conmociona a personas: dice ‘felicitaciones’, en el sentido de decir: ‘Mire, con todo lo que pasa, una persona puede tratar a otra persona en términos amables, y eso no significa nada distinto a lo que tenemos que buscar en Colombia”.

(Le interesa: “No estoy inventando nada”: Juan Diego Alvira, ante reclamo de comisionado de paz)

Preguntado por si cree que es una fantasía la preocupación de algunos colombianos en el sentido de que si Petro llega a la presidencia gana el ‘castro-chavismo’ y Colombia se convertiría en otra Venezuela, Fajardo Respondió:

“Convertir una disputa política en un tema de miedo y de rabia es un error muy grande. Pretender traer unas figuras para producir miedo y para avanzar en la reacción en contra de las cosas no es legítimo, creo yo, y no se está interpretando la realidad de lo que está pasando en Colombia. Lo que está pasando en las calles de Colombia no es por Petro ni por Maduro ni por el Eln. Es una realidad profunda de nuestro país, es un descontento ciudadano generalizado. No le busquemos otras expresiones a eso”.

Con esa actitud, Fajardo se puso en la orilla opuesta del Gobierno, pues consideró que el Ejecutivo “todavía no ha podido desarrollar una verdadera conexión con todo eso que está pasando en las calles. No ha podido pasar de oír, que es una cosa, a escuchar, que significa engancharse con lo que está pasando en esos gritos —en términos de expresión pública— de tantas personas que están por las calles”.