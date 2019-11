En ese sentido, Sergio Fajardo dijo, en entrevista con Blu Radio, que morirá siendo “tibio” porque “nunca” votará por Gustavo Petro ya que considera que el líder de la Colombia Humana no tiene las condiciones para conducir a la sociedad colombiana.

“Nunca [va a votar por Petro]. Porque es que yo no creo que una persona que tenga esa actitud ante el que es diferente, ante las diferencias, que sea de agredir, rabiosa, de destrucción no es una persona para conducir una sociedad que tiene que avanzar hacia la paz. La paz requiere de la conducción de líderes que tengan el espíritu de escuchar a los que son diferentes”, aseguró.

No obstante, Fajardo resaltó que hay “mucha gente” que trabaja con el senador Petro que es “muy valiosa”, y considera que los constantes ataques del exalcalde de Bogotá contra él son por una “condición personal” que tiene Petro.

“Lo digo en el sentido de que todos los días [Petro] me está insultando de una forma u otra. Con una forma agresiva, deliberada, de mantener una relación conmigo obsesiva. Entonces eso es a lo que yo denomino una condición personal”, agregó el político que aseguró que Petro quería que Fajardo trabajara con él y que “votara por él”.

Por otro lado, el Fajardo también le se refirió en la emisora a la declaración del presidente Iván Duque, en la que dijo que el exgobernador era un “candidato eterno”.

Al respecto, el anunciado candidato presidencial dijo no le ofendió esa oración, entre otras cosas, porque no entendió a qué se refería el presidente. Además, Fajardo señaló que a él no le molesta “haber sido candidato” con la política independiente que hicieron, pues “nadie” los “puso en un cargo”.