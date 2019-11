Sergio Fajardo dijo en Blu Radio que está construyendo la propuesta política para el año 2022, y ya tiene planeado los recorridos que hará a través del país para dar a conocer sus propuestas con las que espera remplazar al presidente Iván Duque.

“Les cuento que vamos a hacer el año entrante. Recorrer toda Colombia. Departamento por departamento. Convocar a una cantidad de comunidades de cada región. Construir una propuesta política que tiene una condición del desarrollo regional como parte del desarrollo de nuestro país. Simultáneamente, avanzar en el desarrollo de los temas fundamentales del país […], y, al final del año, tener una propuesta fundamental para lo que viene para Colombia”, explicó Fajardo.

El también exgobernador de Antioquia se postulará, nuevamente, desde una política de centro, señaló en la emisora, que según él será “independiente, que lucha contra la corrupción” que tiene como ideal “ponerle unas bases éticas a la sociedad”.

Fajardo por ahora no piensa en hacer coalición con otros posibles candidatos, como el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, que según Blu Radio también podría lanzarse para las elecciones del 2022. No obstante, el exgobernador no cerró la puerta a esa posibilidad, pero dejó claro que está trabajando por su campaña.

Por otra parte, el entrevistado le manifestó al medio que decidió relanzarse, pese a que dijo que no lo volvería a hacer, por todas las personas que trabajaron con él en la campaña del 2018 y por los votantes que vieron en él una forma de cambiar la sociedad.

“Cómo me voy a retirar yo mandándoles una carta diciéndoles que todo esto ha sido una experiencia muy bonita… pues tengo que seguir trabajando, y hemos seguido trabajando. […] Por eso decidí continuar en la política, y si seguía para qué era, pues para la Presidencia”, concluyó.