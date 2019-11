green

“Ya casi no lo miro como candidato presidencial posible en 2022, porque su derrota en Antioquia es pavorosa”, le dijo Gustavo Petro a El Tiempo, aunque admitió que Sergio Fajardo tiene posibilidades siempre y cuando logre cautivar a los uribistas ‘light’, que son varios millones de electores potenciales.

Para El Tiempo, el excandidato presidencial de izquierda no le perdona a Fajardo que no lo haya apoyado en su campaña por la presidencia contra el hoy mandatario Iván Duque, aunque Petro sostiene que no es “enemigo político” de Fajardo.

Sin embargo, el medio dice que las declaraciones de Petro obedecen a que prácticamente ya está en campaña para el 2022 y el líder de izquierda sabe que tanto él como Fajardo serán candidatos fuertes a la presidencia.

En la entrevista, Petro también se refirió a la derrota por la Alcaldía de Bogotá y la atribuyó a que la campaña con su candidato Hollman Morris comenzó de forma tardía, pues Claudia López ya les llevaba mucha ventaja.