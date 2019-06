La denunciante dijo en un video publicado en redes sociales que abordó un articulado en la estación de la calle 187 y al lado suyo se sentó un hombre de aproximadamente 53 años que cargaba unos costales que puso sobre las piernas de él.

Ella manifestó que se sintió arrinconada pero pensó que el hombre estaba “encartado por sus talegos” hasta cuando el bus pasó por la estación Pepe Sierra (en la calle 116).

La mujer expresó que en ese punto el señalado agresor le estaba tocando la entrepierna y posteriormente le mostró un cuchillo para que ella no alertara a las demás personas del vehículo.

Los usuarios no se percataron de la situación porque las manos del hombre estaban debajo de los costales y su maleta, dijo.

La joven mencionó que cuando el hombre de los costales iba a meter la mano dentro de su pantalón, ella gritó impulsivamente por lo que las demás personas lo increparon. Según señala la mujer, el señalado agresor negó la situación e incluso se río y afirmó que “estaba loco”.

Aquí puede ver el video de la denuncia.

La mujer identificada como Luisa Rojas por El Espectador dijo a este diario que no alcanzó a perseguir al hombre al bajar de la estación para alertar a las autoridades. “Lo más insólito es que llamé a un CAI y me dijeron que no podían recibirme la denuncia porque no tenía la cédula, ni el nombre del tipo”, señaló al mismo medio.

En declaraciones dadas a Caracol Radio, Rojas comentó que fue contactada por personas que conocen a la persona que ella señaló en redes sociales y expuso que varias mujeres han manifestado haber sido víctimas del mismo agresor a través de redes sociales.

Este caso es similar al denunciado por otra joven que en días pasados denunció haber sido manoseada en un bus intermunicipal, que viajaba de Mosquera hasta Bogotá, por un hombre que también la amedrentó con un cuchillo durante el recorrido.