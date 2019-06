La mujer aseguró a City Noticias que, justo cuando iba a subirse al bus, el agresor aprovechó la “montonera de gente” para tocarla:

“Me metió la mano debajo de la falda, por entre la cola; me tocó absolutamente todo. Me espichó y fue muy incómodo para mí, nunca me había sentido de esa manera”.

Sofía agregó que si bien ella suele reaccionar ante ese tipo de situaciones, en ese momento se paralizó. “Esta vez me desconocí porque quedé totalmente paralizada, me sentí tan vulnerable en ese momento, que no supe qué hacer”, relató la víctima al mismo medio.

A pesar del angustioso momento que vivió, ella alcanzó a distinguir al acosador. En entrevista con Noticias Caracol, la mujer lo describió como “un tipo moreno, bajo” y que tendría entre 25 y 30 años.

Ricardo Huertas, abogado penalista, indicó a City Noticias que lo mejor que pueden hacer las mujeres en estos casos es denunciar, pues agresores como el de Sofía “son personas que más adelante pueden atentar con un acceso carnal”, es decir, podrían violar a alguien.

Alberto Sicard, psicólogo clínico y forense, coincidió con Huertas y, en diálogo con el segundo noticiero, añadió que esos agresores son sociópatas que sufren de un extraño comportamiento sexual conocido como froterismo. El experto explicó en qué consiste:

“Corresponde básicamente a disfrutar con el dolor o la ofensa hacia los demás. El froterista siempre está buscando espacios públicos en donde pueda fantasear y llevar a cabo sus acciones”.

De acuerdo con ambos informativos, casos como el de Sofía están calificados en el Código de Policía como actos abusivos sexuales y conllevan una pena de entre 8 a 16 años de cárcel. El tiempo para instaurar la denuncia es de 6 meses.

A continuación puede ver el informe de Noticias Caracol: