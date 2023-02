La Procuraduría escuchó al senador del Pacto Histórico, Alex Xavier Flórez, en audiencia de juicio disciplinario. El órgano de control estudia la posibilidad de multar o sancionar al político, luego de que en septiembre pasado quedara retratado en videos insultando a policías en Cartagena, en medio de una borrachera y siendo contenido únicamente por su esquema de seguridad.

Los hechos ocurrieron en un hotel del sector de Bocagrande, en Cartagena. Entonces, el senador Flórez discutió con los uniformados, al punto de gritarles “asesinos”. Sostenido en pie con la ayuda de uno de sus escoltas, el congresista decía: “Asesino, asesino, cuéntale a Colombia cómo mataste a los pelados inocentes”.

En diciembre pasado, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a Flórez, por presuntamente vulnerar el principio de la dignidad humana y el derecho al buen nombre de los patrulleros que llegaron a atender el caso. No obstante, lo primero que hizo el congresista ante el ente acusador fue negarse a aceptar el cargo que lo tiene vinculado a un proceso disciplinario.

Así empezó su intervención: “El día que ocurrieron los hechos yo no me levanté planeando que eso pasara. Diciendo: hoy voy a tener un altercado con la Policía, me voy a pasar de copas y en medio de una borrachera voy a insultar a miembros de la fuerza pública. No estaba en los planes de nadie y menos cuando se ocupa un cargo en el Congreso de la República”.

Según dijo Flórez, si el “trago no hubiera sido un elemento dentro de la ecuación”, nunca habría metido en problemas aquella noche. De acuerdo con su confesión a la Procuraduría, entonces viajó a Cartagena para asistir a un foro de telecomunicaciones. Aseguró que estuvo tomando cerveza durante al menos cinco horas en la tarde.

Luego de ello, según Flórez, terminó en un par de restaurantes y en una discoteca para “seguir tomando y hablar”, donde estuvo hasta que cerraron el establecimiento. “Los demás hechos los conoce el país. No tengo memoria de haber llegado al hotel. No tengo memoria de haber tenido un altercado con la Policía”, concluyó Flórez.

Ante la Procuraduría, el congresista del Pacto Histórico aseguró que, quizás, por su mente estaban pasando los hechos que rodearon la muerte de tres jóvenes en el sector de Chochó, en Sincelejo (Sucre). Flórez señaló que esas muertes lo tocaron particularmente, pues su familia es de esa ciudad y él mismo creció allí. Hoy el coronel Benjamín Núñez está a punto de ser condenado 29 años de cárcel por el triple homicidio.

Sumado a eso, Flórez puso de presente que en los últimos meses ha transitado por un proceso para que no vuelva a pasar lo que sucedió. No solo aceptó tener problemas de alcoholismo públicamente, también les ofreció disculpas a los policías de manera personal y al país a través de sus redes sociales. También intentó conciliar con los miembros de la Policía, quienes lo denunciaron ante la Corte Suprema de Justicia. La audiencia en Procuraduría continuará el próximo 10 de abril.