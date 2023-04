Estas son algunas recomendaciones para todos los viajeros que retornan a la ciudad capital:

-No exceda los límites de velocidad.

-No conducir en estado de embriaguez.

-No adelantar en sitios prohibidos.

-Realizar pausas activas.

