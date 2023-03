Se viene una temporada de reflexión en el país por la llegada de la Semana Santa, que se llevará a cabo del 2 al 9 de abril de 2023 y que muchos toman como un tiempo de descanso y vacaciones para viajar y tomarse una pausa en la rutina diaria de trabajo; sin embargo, esos planes se pueden ver truncados por los trancones que se han vuelto habituales para los que se mueven por la vía Bogotá-Girardot.

¿Cómo estará la vía Bogotá– Girardot para Semana Santa?

Precisamente, para evitar contratiempos, el consorcio Vía 40 Express anunció cambios en esta carretera por las obras que se adelantan en el tercer carril en ambas calzadas y que presentan un avance cercano al 25 %. Al respecto, el ingeniero Fabián Lacouture habló en Caracol Radio del plan de manejo que se le hará a la vía durante Semana Santa.

“Nos hemos preparado muy bien para recibir a los 40.000 o 50.000 vehículos que esperamos tener durante la temporada de Semana Santa. La idea es tener los carriles en un solo sentido ya sea en plan éxodo o plan retorno. Siempre estamos monitoreando los puntos para garantizar la movilidad”, indicó.

En cuanto a los arreglos que se están haciendo en la vía, Lacouture se refirió a las medidas que se tomaron para que los trabajos no afecten la salida o el regreso de los miles de viajeros: “De los 130 frentes de obra, hay muchos en los que no estaremos trabajando; sin embargo, hay otros en los que por las condiciones de la construcción, no es posible que se detengan, pero trataremos de garantizar la movilidad y eso lo haremos con la Policía Nacional”.

Finalmente, dio detalles de lo que ha pasado en el sector de la Nariz del Diablo, que se vio afectado el pasado puente festivo por una caída de piedras: “Tuvimos un par de derrumbes en la época invernal y fueron atendidos oportunamente. Si tenemos lluvias, lo mantenemos monitoreado y la atención es inmediata. Hay flujo normal por este punto”.