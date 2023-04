Este domingo 9 de abril la vía Bogotá–Girardot tuvo un reversible desde Fusagasugá hacia la capital del país, a partir del mediodía hasta las 10:00 p.m. Sin embargo, dicha medida no logró evitar la congestión y el plan retorno de Semana Santa se le complicó a miles de viajeros.

Pese al reversible —que consiste en habilitar todo el flujo vehicular en un único sentido: de Girardot a Bogotá—, algunos conductores reportaron en redes sociales que tardaron hasta ocho horas en carretera.

El dato resulta alarmante ya que el trayecto no supera los 150 kilómetros y debería recorrerse en menos horas. No obstante, no es un problema nuevo. En la temporada vacacional de enero ocurrió lo mismo.

Vía Girardot-Bogotá hoy: reportan trancón durante plan retorno

Par algunos conductores, viajar de Girardot a Bogotá se volvió “una tortura” por cuenta de los trancones en la vía Melgar-Fusagasugá, al igual que por Tocaima-Anapoima-La Mesa.

@nicolasgarciab Es increíble que en casi 4 años de su gobierno, no haya podido solucionar la movilidad entre girardot y Mosquera. Más de 8 horas para llegar a bogotá es el colmo. — Diana Cristina Ruiz (@DCriss31) April 9, 2023

Yo, Girardot-Bogotá 6 horas. No entiendo para qué el pico y placa del retorno. Es absurdo, pues el trancón también es en las carreteras, no en las entradas a b/tá. Ahh y los peores tacos son en los peajes — Martha Luz Monroy G. (@Tuchyss) April 9, 2023

Un absoluto desproposito 8 horas desde Girardot a Bogotá con niños, todo por la incompetencia de un señor que no tenía ganas de trabajar ayer… — Carolina Henao (@Karito79) April 9, 2023

7 horas Girardot a Bogotá. Es increíble la tontería en el peaje mondoñedo, el paso por melgar y silvania. La autosur colapsada desde chusaca. Ineptitud total — fipijuanpa (@fipijuanpa) April 10, 2023

Más de 1.442.000 vehículos ingresaron a Bogotá durante este domingo. Se espera que los viajeros que no retornaron durante el fin de semana lo hagan el lunes 10 de abril en horas de la manaña.