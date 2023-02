Una vez más las quejas por la operación y retrasos en la realización de trámites en la Secretaría de Movilidad municipal de Ibagué quedó expuesta por varios ciudadanos, quienes calificaron como desafortunado lo que ocurre en la cartera por el represamiento de alrededor de 3.500 trámites desde el 2022, y retrasos en la expedición de un promedio de 1.500 licencias de conducción.

La denuncia la hizo un grupo de gestores de tránsito, conocidos popularmente como ‘tramitadores’, quienes reseñan que desde noviembre están esperando que se agenden varios procesos, que por una ausencia de personal se han retrasado.

“La situación en la Secretaría de Tránsito de Ibagué desafortunadamente no es la mejor, está en un momento muy difícil, en crisis, debido a la ausencia de personal, la Secretaría de Tránsito de Ibagué tiene un represamiento aproximadamente de unos 3.500 o 4.000 trámites (…) esos trámites no se han podido realizar debido a que la Secretaría no nos ha agendado. Resulta que se vencieron los contratos el año pasado, a mediados de diciembre y no han vuelto a contratar, entonces es mucho represamiento”, dijo Rafael Sierra.