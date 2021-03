green

En la búsqueda de Sara Sofía Galván, la Fiscalía llegó hasta la casa en la que vivió Carolina Galván y Nilson Díaz, la madre y su pareja de la niña que fueron capturados desde hace varios días.

Aunque aún están intentando aclarar la cronología de los hechos, el ente investigador allanó esta vivienda en la que los dos adultos compartieron hasta hace más de un mes con la menor de edad y otros niños que son hijos de Díaz, uno de ellos contó los detalles del maltrato que vio.

Según indicaron en Noticias RCN, los agentes llegaron a esta casa ubicada en el barrio Class Roma y en la noche del viernes utilizaron una luz ultravioleta para buscar rastros que aún puedan existir del tiempo en el que la niña vivió allí.

El informativo reveló que dentro de los artículos que más llamaron la atención está la ropa de Sara Sofía Galván y algunas fotografías de ella. También, los investigadores habrían encontrado otras 10 pruebas que serían presentadas en la próxima audiencia contra la Carolina Galván y Nilson Díaz.

Aunque aún se mantienen las dos hipótesis que han sido producto de las declaraciones de la madre de la niña, hay nuevos detalles sobre los últimos días en los que estuvieron juntas.

En Blu Radio, una mujer aseguró que Carolina Galván llegó el 31 de enero a un pagadiario ubicado en el barrio Patio Bonito, en Kennedy, pero no estaba acompañada de la menor sino de Nilson Díaz y los hijos de él.

“Ella llegó con Nilson y él me dijo que si le daba posada solamente a ella porque, la dueña de la casa en la que él vivía, se había dado de cuenta que ella estaba y le había arrendado para 5, no para 6 personas, entonces por eso la trajo acá”, le contó al medio radial.

La administradora de ese lugar asegura que hablaron de Sara Sofía Galván. “Ella me comentó que la niña se le había muerto, yo le pregunté qué hacía cuánto se le había muerto y me respondió ‘no sé’. Ella me mostró una foto y yo le dije que muy bonita, que no parecía hija de ella”, aseguró.

Cuando Carolina Galván dejó de pagar los 24.000 pesos que valía su estadía diaria, la dueña del pagadiario sacó las cosas que tenía en la vivienda y dentro de sus pertenencias encontró la fotografía de la niña, el único objeto que tenía en ese momento.